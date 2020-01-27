2020-01-27T03:42:47+03:00
В мире

В Китае число жертв нового типа коронавируса выросло до 80 человек

Заражены порядка 2,5 тысяч местных жителей
Поделиться:
В Китае число жертв нового типа коронавируса выросло до 80 человекВ Китае число жертв нового типа коронавируса выросло до 80 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Китае продолжает расти число жертв нового коронавируса. По последним данным, в провинции Хубэй скончались уже 76 человек, заражены 1423.

Как пишут местные СМИ, за последние сутки были зафиксированы 24 новые смерти и 371 случай заражения. Всего в Китае погибли 80 человек, заражены порядка 2,5 тысячи человек. Из них 2454 - на материковом Китае, шесть - в Гонконге, пять - в Макао, три - на Тайване.

Сайт kp.ru писал ранее, что коронавирус мог вырваться из секретной лаборатории, где создавали биологическое оружие для Китая. Принимаются меры по недопущению распространения "пневмонии". Известно, что вирус уже выбрался за пределы страны. В США заражены пять человек. 25 января вирус добрался до Австралии. В России заболевание в настоящее время не зафиксировано, но Роспотребнадзор опубликовал специальную памятку для туристов из РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В работе Twitter произошел сбой
В Китае число жертв нового типа коронавируса выросло до 80 человек
Американский шериф заявил, что при крушении вертолета Брайанта погибли девять человек
Военные из Канады и США выполнят наблюдательны полет над Россией
Зеленский провел встречу с бывшими узниками Освенцима в Польше
В ресторан посольства США в Ираке попала ракета
Новый коронавирус в США: заболели пять человек
В Москве автомобиль вылетел в реку
В Лос-Анджелесе подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа
Глава ВОЗ едет в Китай из-за вспышки коронавируса нового типа
Ученые назвали вероятный источник коронавируса в Китае
В Гонконге начались протесты в связи с карантином из-за коронавируса
Военные Израиля объявили о запуске ракеты из сектора Газа
В «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США взорвались несколько ракет
Жертвами ливней в Бразилии стали 47 человек
Российские фигуристы на Чемпионате Европы выиграли все золотые медали
Туроператор Tez Tour приостанавливает отправку туристов в Китай
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
В Иране на борту самолета возник пожар
Причина смерти Всеволода Чаплина: остановилось сердце
Смерть Всеволода Чаплина подтвердил Владимир Легойда
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже
В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавируса
Специалисты вывели формулу «идеального кофе»
Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира