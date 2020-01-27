В Китае число жертв нового типа коронавируса выросло до 80 человек

27 Янв. 2020 2020-01-27T03:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Китае продолжает расти число жертв нового коронавируса. По последним данным, в провинции Хубэй скончались уже 76 человек, заражены 1423.

Как пишут местные СМИ, за последние сутки были зафиксированы 24 новые смерти и 371 случай заражения. Всего в Китае погибли 80 человек, заражены порядка 2,5 тысячи человек. Из них 2454 - на материковом Китае, шесть - в Гонконге, пять - в Макао, три - на Тайване.

Сайт kp.ru писал ранее, что коронавирус мог вырваться из секретной лаборатории, где создавали биологическое оружие для Китая. Принимаются меры по недопущению распространения "пневмонии". Известно, что вирус уже выбрался за пределы страны. В США заражены пять человек. 25 января вирус добрался до Австралии. В России заболевание в настоящее время не зафиксировано, но Роспотребнадзор опубликовал специальную памятку для туристов из РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU