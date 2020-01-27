2020-01-27T10:44:26+03:00
Общество

Около 6 тысяч россиян находятся на китайском острове Хайнань

Ещё около 1 тысячи могут быть на территории материкового Китая
Ася КУЗНЕЦОВА
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МИД Казахстана сообщает, что власти Китая пока не дали ни одной стране разрешение на эвакуацию своих гражданМИД Казахстана сообщает, что власти Китая пока не дали ни одной стране разрешение на эвакуацию своих гражданФото: REUTERS
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Ассоциация туроператоров России сообщила, что около 6 тысяч туристов из России находятся на острове Хайнань. Около одной тысячи россиян также могут находиться на территории материкового Китая.

Туроператоры также советуют россиянам не покидать территории отелей и передают им остальные рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма о том, как обезопасить себя от распространившегося коронавируса нового типа.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что власти Китая пока не дали ни одной стране разрешение на эвакуацию своих граждан. В Ухане, где началась вспышка вируса, находится около 100 казахских студентов, диппредставительство регулярно связывается с ними.

В Монголии закрыли все переходы через монгольско-китайскую границу для транспорта и пешеходов, а также образовательные учреждения до 2 марта 2020 года, чтобы предотвратить распространение пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее сайт kp.ru писал о продолжении роста числа жертв нового коронавируса в Китае. По последним данным, в провинции Хубэй скончались уже 76 человек, заражены 1423.

Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU

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