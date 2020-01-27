Около 6 тысяч россиян находятся на китайском острове Хайнань

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:44:26+03:00

МИД Казахстана сообщает, что власти Китая пока не дали ни одной стране разрешение на эвакуацию своих граждан Фото: REUTERS

Ещё около 1 тысячи могут быть на территории материкового Китая

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Ассоциация туроператоров России сообщила, что около 6 тысяч туристов из России находятся на острове Хайнань. Около одной тысячи россиян также могут находиться на территории материкового Китая.

Туроператоры также советуют россиянам не покидать территории отелей и передают им остальные рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма о том, как обезопасить себя от распространившегося коронавируса нового типа.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что власти Китая пока не дали ни одной стране разрешение на эвакуацию своих граждан. В Ухане, где началась вспышка вируса, находится около 100 казахских студентов, диппредставительство регулярно связывается с ними.

В Монголии закрыли все переходы через монгольско-китайскую границу для транспорта и пешеходов, а также образовательные учреждения до 2 марта 2020 года, чтобы предотвратить распространение пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее сайт kp.ru писал о продолжении роста числа жертв нового коронавируса в Китае. По последним данным, в провинции Хубэй скончались уже 76 человек, заражены 1423.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU