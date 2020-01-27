Возбуждено уголовное дело после того, как отец бросил двух сыновей в Шереметьево

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:53:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оставления отцом двух детей в аэропорту Шереметьево. Мужчина вместе с сыновьями 6 и 9 лет прилетел в Москву из Хабаровска, а на следующий рейс, в Ростов, решил сесть уже без них. Детей он просто оставил в терминале D одних. На мальчиков обратили внимание сотрудники аэропорта, сначала подумали - родители отошли. Но мама и папа так и не появились. Когда подошли узнать, что случилось, мальчишки рассказали, что их отец ушел, а они остались одни. Что делать и куда идти в большом аэропорту и большом городе дети не знали.

-По прибытии в аэропорт Шереметьево мужчина умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, - сообщили в пресс-службе СК. - В настоящее время следствием установлены личности отца и матери, устанавливаются их родственники.

Возбуждено уголовное дело по статье ст.125 УК РФ "Оставление в опасности".

Мужчина оставил в рюкзаках детей документы и записку Фото: sledcom.ru

В рамках расследования уголовного дела следователи установят, вели ли с семьей профилактическую работу органы опеки и попечительства.

ИСТОЧНИК KP.RU