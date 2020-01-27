Пассажирский самолет приземлился на городской улице в Иране

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:17:32+03:00

Самолет приземлился на "брюхо" Фото: скриншот с видео

По предварительным данным, никто из 135 пассажиров не пострадал [видео]

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Самолет авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в иранском Махшахре и приземлился прямо на городской улице.

В момент инцидента на борту находились 135 пассажиров. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

На опубликованных в Сети роликах видно, что прохожие тут же бросились к лайнеру, который сел поперек дороги на "пузо". Судя по всему, возгорания не возникло. Пассажиры и члены экипажа благополучно покинули борт воздушного судна.

Первоначальный осмотр показал, что у самолета не было никаких технических дефектов. Пилоты просто запоздали с заходом на посадку, а потому выкатились за пределы ВПП, передает агентство IRNA.

Напомним, что ранее в январе в Иране произошла крупная авиакатастрофа. Разбился украинский Boeing 737 рейса Тегеран-Киев. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

Сайт kp.ru писал, что лайнер по ошибке сбили иранские военные. Виновника трагедии отправили в тюрьму.

Самолёт совершил вынужденную посадку в Иране. В самолете находилось 135 пассажиров. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU