Пассажирский самолет приземлился на городской улице в Иране
Самолет авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в иранском Махшахре и приземлился прямо на городской улице.
В момент инцидента на борту находились 135 пассажиров. По предварительной информации, никто из них не пострадал.
На опубликованных в Сети роликах видно, что прохожие тут же бросились к лайнеру, который сел поперек дороги на "пузо". Судя по всему, возгорания не возникло. Пассажиры и члены экипажа благополучно покинули борт воздушного судна.
Первоначальный осмотр показал, что у самолета не было никаких технических дефектов. Пилоты просто запоздали с заходом на посадку, а потому выкатились за пределы ВПП, передает агентство IRNA.
Напомним, что ранее в январе в Иране произошла крупная авиакатастрофа. Разбился украинский Boeing 737 рейса Тегеран-Киев. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.
Сайт kp.ru писал, что лайнер по ошибке сбили иранские военные. Виновника трагедии отправили в тюрьму.
Самолёт совершил вынужденную посадку в Иране. В самолете находилось 135 пассажиров. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU