В Кремле заявили, что речи о пересмотре дела Котова не идет

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:46:20+03:00

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Речи о пересмотре дела Константина Котова, осужденного на четыре года тюрьмы за нарушение правил проведения митингов, не идет. Президент России Владимир Путин всего лишь поручил проверить законность вынесенного приговора. С таким разъяснением ситуации выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в декабре по завершению ежегодной пресс-конференции к Путину обратился один из журналистов. Корреспондент попросил президента обратить особое внимание на дело Котова, и глава государства пообещал ему это сделать.

"Свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре - в той формулировке, которая изложена на сайте президента", - заявил представитель Кремля.

Он добавил, что решение не связано с кадровыми перестановками в Генеральной прокуратуре.

Сайт kp.ru писал, что ранее сменился глава ведомства. На место Юрия Чайки был назначен Игорь Краснов.

ИСТОЧНИК KP.RU