В России новый генпрокурор - Игорь Краснов. Его первые обещания: бороться коррупцией в ЖКХ, улучшить работу следствия, бить по рукам за лишние проверки бизнеса

Совет Федерации на пленарном заседании в среду поддержал предложение президента об отставке генпрокурора Юрия Чайки (он займет пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе). Новым Генпрокурором назначен Игорь Краснов, который до этого работал заместителем главы Следственного комитета.

Накануне профильные комитеты Совфеда - комитет по конституционному законодательству и комитет по обороне на своем совместном заседании единогласно проголосовали за предложенные президентом кадровые перестановки в Генпрокуратуре. Правда, на заседание комитетов приехал один Краснов. А вот на пленарку Совфеда приехали и Чайка, и Краснов - один за отставкой, другой за назначением.

За кадровые перестановки в Генпрокуратуре сенаторы голосовали тайно. Против отставки Чайки проголосовал только один сенатор, один воздержался. Матвиенко поблагодарила Чайку за сотрудничество с сенаторами, вручила грамоту «за соблюдение законности и правопорядка» и расцеловала на прощанье.

- Думаю у Игоря Викторовича (Краснова, - Ред.) все ляжет, он из системы прокуратуры, все будет хорошо, - сказал сенаторам Чайка.

Игорь Краснов и Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

После этого на трибуну вышел Краснов. Он напомнил, что задача прокуратуры - противостоять коррупции и беззаконию. Краснов пообещал жестко бороться с коррупцией и более того - создать по отношению к ней атмосферу нетерпимости. Он уточнил, что речь, прежде всего, идет о коррупции в ЖКХ, в сфере обеспечения жильем детей-сирот и многодетных. Отдельно Краснов сказал о вырубке лесов, заметив, что воровство там процветает.

Краснов пообещал обратить особое внимание на жалобы граждан, связанные с качеством следствия, а также с нарушениями в образовании и здравоохранении.

- Планирую наладить эффективную обратную связь с населением, повысить прозрачность Генпрокуратуры, выстраивая ее работу под нужды общества, - заметил Краснов.

Сказал Краснов и о проверках в отношении бизнеса. Он привел пример с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018-м году, где погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

- Все вроде все проверяли, но на самом деле не проверяли ничего! - заметил Краснов. - Прокуроры должны направлять проверяющих туда, где они должны быть. И бить по рукам, когда пытаются найти нарушения на ровном месте.

Сенаторы поинтересовались, как Краснов относится к их предложению отменить «клетки» в судах, куда помещают подследственных.

- Клетки в судах - это проблема, ее надо решать. Будем заниматься, - пообещал Краснов.

Говоря о своих преимуществах на посту генпрокурора, Краснов заметил, что его работа в Следственном комитете позволит по-новому смотреть на работу МВД и «лучше понимать процесс».

- У Игоря Викторовича безупречная репутация. Посмотрите, какой профессиональный путь он прошел: от следователя районной прокуратуры до замруководителя Следственного комитета. Человек, который в совершенстве владеет техникой раскрытия преступлений, будет наблюдать за следствием, видеть все его огрехи, - заметила сенатор Елена Мизулина.

- Это человек из системы, а не, как у нас говорят, с Садового кольца. Он всего добился сам. Родился в Архангельской области. Как Ломоносов в свое время пошел ногами из Холмогоров завоевывать Москву, так и Игорь Викторович. И у него, как и у Ломоносова, это получилось, - заметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

В качестве напутствия на новом посту Матвиенко пожелала Краснову больше заниматься профилактикой правонарушений.

- А не действовать по принципу «хватать, сажать, не пущать». У нас не стоит задача посадить побольше людей, - заметила глава Совфеда.

После этого сенаторы единогласно проголосовали за назначение Краснова генпрокурором. Краснов вышел на трибуну Совфеда и принес присягу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756119" frameborder="0"></iframe> Совет Федерации официально утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора России.

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Кто такой Игорь Краснов, который станет новым генпрокурором

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