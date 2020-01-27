2020-01-27T14:34:46+03:00
Общество

Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года

Выплаты теперь также будут получать семьи, в которых родился первенец
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин в своём послании к Федеральному собранию предложил методы решения демографического кризиса в РоссииПутин в своём послании к Федеральному собранию предложил методы решения демографического кризиса в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года, "обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала", сказано на сайте Кремля.

Материнский капитал предоставят семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. Выплата будет составлять 466 617 рублей.

Для семей, которые родили или усыновили второго ребёнка после 1 января 2020 года, размер выплаты будет увеличен на 150 тысяч рублей и составит 616 617 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию выдвинул несколько предложений с мерами по решению демографического кризиса в России, в том числе ввести выплату материнского капитала при рождении первенца и увеличить выплату при рождении второго ребёнка на 150 тысяч рублей.

Также президент заявил о сокращении сроков оформления материнского капитала вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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