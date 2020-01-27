Новый коронавирус на Украине: В Киеве подтвердили первый случай

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:00:30+03:00

С подозрением на новый коронавирус в лабораторию на Украине поступило 67 образцов

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В Киеве подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. Исследование проводили в Киевском городском лабораторном центр МЗ Украины, всего поступило 67 проб для проведения анализа, только один из ни оказался положительным на китайский коронавирус.

- По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипований - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, короновирус- 1 и риновирус- 1, - сказано в сообщении специалистов центра на странице в фейсбуке.

В России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. На границе, в аэропортах и на вокзалах действуют повышенные меры досмотра пассажиров, людей проверяют в том числе с помощью тепловизоров, которые показывают повышение температуры - главный симптом новой формы пневмонии.

Ученые определили, что человек впервые заразился коронавирусом 17 декабря или в даты близкие к этой. При этом заболевание находится на этапе развития, поскольку сильных мутаций в геноме вируса не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU