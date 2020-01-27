Ученые назвали дату распространения короновируса среди людей в Ухане
Биологи из Передового центра наук о жизни и палеоэкологии КАН в Пекине сравнили несколько десятков геномов коронавируса, полученных с декабря по январь от заразившихся людей. Главное открытие, которое им удалось сделать - это то, что вирус еще не успел сильно видоизмениться. Это значит, что заболевание находится на ранних стадиях развития.
- Геномы вирусов оказались очень похожи друг на друга, и они разошлись еще не так сильно, что говорит о том, что эта вспышка еще только начинается. Наши расчеты показывают, что она началась примерно за 32 дня до того, как был собран последний образец 2019-nCoV, - статья опубликована статье в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Коронавирус успел адаптироваться к "жизни" в человеческом теле, но эту способность он приобрел сравнительно недавно. Изначально вирус распространялся только среди животных.
Ученые считают, что вирус проник в человеческую популяцию 17 декабря 2019 года. Инкубационный период длится от 1 до 14 дней. Все это время человек представляет потенциальную угрозу для окружающих. О новой форме вирусной пневмонии в городе Ухань объявили только в конце месяца.
Ученые признали достаточно высокие темпы распространения заболевания до того, как китайские власти приняли меры против коронавируса. Заболевание стало причиной смерти 81 человека, больше 2000 заражены.
Китайский Новый год во время коронавируса.Китайский Новый год - самый главный праздник в Поднебесной. Но в этом году жителям КНР не до веселья. Ведь в настоящее время страна борется с новым коронавирусом, из-за которого умерли уже 56 человек
ИСТОЧНИК KP.RU