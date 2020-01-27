Ученые назвали дату распространения короновируса среди людей в Ухане

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:01:37+03:00

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Биологи из Передового центра наук о жизни и палеоэкологии КАН в Пекине сравнили несколько десятков геномов коронавируса, полученных с декабря по январь от заразившихся людей. Главное открытие, которое им удалось сделать - это то, что вирус еще не успел сильно видоизмениться. Это значит, что заболевание находится на ранних стадиях развития.

- Геномы вирусов оказались очень похожи друг на друга, и они разошлись еще не так сильно, что говорит о том, что эта вспышка еще только начинается. Наши расчеты показывают, что она началась примерно за 32 дня до того, как был собран последний образец 2019-nCoV, - статья опубликована статье в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Коронавирус успел адаптироваться к "жизни" в человеческом теле, но эту способность он приобрел сравнительно недавно. Изначально вирус распространялся только среди животных.

Ученые считают, что вирус проник в человеческую популяцию 17 декабря 2019 года. Инкубационный период длится от 1 до 14 дней. Все это время человек представляет потенциальную угрозу для окружающих. О новой форме вирусной пневмонии в городе Ухань объявили только в конце месяца.

Ученые признали достаточно высокие темпы распространения заболевания до того, как китайские власти приняли меры против коронавируса. Заболевание стало причиной смерти 81 человека, больше 2000 заражены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756902" frameborder="0"></iframe> Китайский Новый год во время коронавируса.Китайский Новый год - самый главный праздник в Поднебесной. Но в этом году жителям КНР не до веселья. Ведь в настоящее время страна борется с новым коронавирусом, из-за которого умерли уже 56 человек

ИСТОЧНИК KP.RU