2020-01-27T14:01:37+03:00
В мире

Ученые назвали дату распространения короновируса среди людей в Ухане

Биологи считают, что заболевание находится на «первых стадиях развития»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Коронавирус не успел сильно мутироватьКоронавирус не успел сильно мутироватьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Биологи из Передового центра наук о жизни и палеоэкологии КАН в Пекине сравнили несколько десятков геномов коронавируса, полученных с декабря по январь от заразившихся людей. Главное открытие, которое им удалось сделать - это то, что вирус еще не успел сильно видоизмениться. Это значит, что заболевание находится на ранних стадиях развития.

- Геномы вирусов оказались очень похожи друг на друга, и они разошлись еще не так сильно, что говорит о том, что эта вспышка еще только начинается. Наши расчеты показывают, что она началась примерно за 32 дня до того, как был собран последний образец 2019-nCoV, - статья опубликована статье в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Коронавирус успел адаптироваться к "жизни" в человеческом теле, но эту способность он приобрел сравнительно недавно. Изначально вирус распространялся только среди животных.

Ученые считают, что вирус проник в человеческую популяцию 17 декабря 2019 года. Инкубационный период длится от 1 до 14 дней. Все это время человек представляет потенциальную угрозу для окружающих. О новой форме вирусной пневмонии в городе Ухань объявили только в конце месяца.

Ученые признали достаточно высокие темпы распространения заболевания до того, как китайские власти приняли меры против коронавируса. Заболевание стало причиной смерти 81 человека, больше 2000 заражены.

Китайский Новый год во время коронавируса.Китайский Новый год - самый главный праздник в Поднебесной. Но в этом году жителям КНР не до веселья. Ведь в настоящее время страна борется с новым коронавирусом, из-за которого умерли уже 56 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Толстой: Россия покинет ПАСЕ, если полномочия делегации РФ будут ограничены
Власти Польши не пригласили Путина на памятные мероприятия
Новый коронавирус на Украине: В Киеве подтвердили первый случай
Официальные курсы евро и доллара выросли в среднем на полрубля
Названы имена девяти погибших при крушении вертолета Коби Брайанта
Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года
В Кремле заявили, что речи о пересмотре дела Котова не идет
Ученые назвали дату распространения короновируса среди людей в Ухане
МИД предупредил россиян о возможных сбоях в работе аэропорта Вероны
В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту
ФСБ приостановила следствие по делу в отношении украинских моряков
Песков: по вопросу Иссахар проводят процедуры для скорейшего принятия решения
Песков вновь подтвердил, что указа об отставке Суркова нет
Мэр Уханя готов уйти в отставку, если закрытие города вызовет недовольство
В здании министерства культуры Украины произошел пожар
Пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане
Эколог рассказал об опасностях бесснежной зимы
Передается ли вирус из Китая через посылки: эксперты рассказали, отказаться ли от интернет-покупок
SANA: террористы готовят инсценировку химатаки в сирийском Алеппо
Российские ученые нашли способ сделать тест ДНК в два раза дешевле
Почта Mail.ru не работает: 27 января произошел сбой в работе сервиса
Яровая внесла законопроект о расширении прав на профессиональное образование для женщин в декрете
Работа вместо учебы: более 60 процентов студентов вынуждены подрабатывать
Зариф назвал угрозы Трампа культурным терроризмом
Мишустин назначил четырех новых заместителей главы ФНС
Причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман