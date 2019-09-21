Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за «игнорирования интересов Киева»
Украина не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заяви депутат Верховной Рады Богдан Яременко. Отказ отправлять украинскую делегацию продиктован тем, что организация, по мнению украинских властей, нарушает собственные принципы и «откровенно игнорирует» интересы Киева.
- Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование его интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, - написал Яременко в фейсбуке.
К конце июня ПАСЕ вернула России полномочия в ассамблее. Это вызвало протесты со стороны украинской делегации. В итоге представители Незалежной покинули заседание. Напомним, России в течение последних пяти лет не принимала участие в заседаниях Ассамблеи.
ИСТОЧНИК KP.RU