2019-09-21T11:49:34+03:00
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за «игнорирования интересов Киева»

Депутат Богдан Яременко написал об этом в фейсбуке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заседание ПАСЕ пройдет без участия украинской делегацииЗаседание ПАСЕ пройдет без участия украинской делегацииФото: REUTERS
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Украина не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заяви депутат Верховной Рады Богдан Яременко. Отказ отправлять украинскую делегацию продиктован тем, что организация, по мнению украинских властей, нарушает собственные принципы и «откровенно игнорирует» интересы Киева.

- Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование его интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, - написал Яременко в фейсбуке.

К конце июня ПАСЕ вернула России полномочия в ассамблее. Это вызвало протесты со стороны украинской делегации. В итоге представители Незалежной покинули заседание. Напомним, России в течение последних пяти лет не принимала участие в заседаниях Ассамблеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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