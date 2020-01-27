Путин поручил до 1 марта утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:17:36+03:00

В правительстве утвердят список заболеваний и иностранных лекарств для тяжелобольных пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В декабре 2019 года президент подписал закон о ввозе в страну таких препаратов

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Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза незарегистрированных в России лекарств. Это препараты, содержащие психотропные и наркотические вещества, получить их можно только заключению медицинской комиссии - врачи должны точно решить, что пациент остро нуждается в этих лекарствах.

О необходимости доставки в Россию таких препаратов заговорили в 2019 году матери тяжелобольных детей. Женщины едва не попали под статью уголовного кодекса, пытаясь ввезти незаконно лекарства для своих детей, которые без этих таблеток испытывают сильнейшие боли.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин разрешил закупку иностранных препаратов, аналогов которых нет в России, несмотря на то, что эти лекарства не зарегистрированы у нас в стране.

Теперь должны определи порядок их ввоза, а также правительству глава государства дал поручение:

- Обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в РФ,- сказано в тексте поручения президента.

ИСТОЧНИК KP.RU