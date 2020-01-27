Российские авиакомпании приостановили рейсы в Китай в связи с распространением коронавируса
Российская авиакомпания Nordwind приостановила чартерные рейсы в Китай. Уточняется, что из России в ближайшее время будут вывозить китайских туристов.
При этом авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты на остров Хайнань в связи с "неблагополучной эпидемиологической обстановкой"
Китайский Новый год во время коронавируса.Китайский Новый год - самый главный праздник в Поднебесной. Но в этом году жителям КНР не до веселья. Ведь в настоящее время страна борется с новым коронавирусом, из-за которого умерли уже 56 человек
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ИСТОЧНИК KP.RU
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