2020-01-27T16:42:07+03:00
Экономика

Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%

Ася КУЗНЕЦОВА
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После принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее начала налогового периода по НДФЛПосле принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее начала налогового периода по НДФЛФото: Алексей ФОКИН
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Министерство финансов России подготовило законопроект о снижении ставки НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%. Документ направлен в другие ведомства на согласование. Распоряжение дал в октябре 2019 года экс-глава правительства Дмитрий Медведев.

Поправки, предусмотренные законом, будут внесены в 224 статью Налогового кодекса России. Закон предлагает убрать пункты о доходах нерезидентов, в отношении которых применяется сейчас ставка 30%, и заменить их пунктом "от осуществления трудовой деятельности, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%".

После принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее начала налогового периода по НДФЛ, который составляет один год. Таким образом, новая ставка в 13% начнёт действовать не ранее 2021 года.

Ранее сайт kp.ru писал о предложении Госдумы освободить малоимущих россиян, чьи доходы составляют меньше двух минимальных размеров оплаты труда, от уплаты налога на доходы физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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