В Сети опубликовано видео крушения самолета в Афганистане
В Сети опубликовали видео с момента крушения самолета в Афганистане в провинции Газни.
При этом, губернатор провинции Вахидулла Калимзай отметил, что "самолет не принадлежал какой-либо отечественной компании".
По данным местных СМИ, лайнер мог принадлежать иностранной авиакомпании.
На видео, которое было снято очевидцами, видны обгоревшие части самолета. Фюзеляж в результате крушения был полностью уничтожен. По данным местных СМИ, на борту лайнера находились 83 человека.
По последней информации, разбившийся самолет мог быть сбит боевиками радикального движения "Талибан"*. Ранее телеканала "Tolo News" информировал о том, что лайнер, потерпевший крушение мог принадлежать ВВС США.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 27 января, пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане в провинции Газни. Крушение произошло в районе, контролируемом талибами*. На место инцидента уже направлен спецназ.
*члены запрещенной в России террористической организации
В Афганистане разбился пассажирский самолет.В Сети опубликовали видео, вероятно, с места крушения самолета в Афганистане
ИСТОЧНИК KP.RU