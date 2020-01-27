27 Янв. 2020 2020-01-27T17:39:14+03:00

В Сети опубликовано видео крушения самолета в Афганистане Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным афганских СМИ, лайнер мог принадлежать иностранной авиакомпании

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В Сети опубликовали видео с момента крушения самолета в Афганистане в провинции Газни.

При этом, губернатор провинции Вахидулла Калимзай отметил, что "самолет не принадлежал какой-либо отечественной компании".

По данным местных СМИ, лайнер мог принадлежать иностранной авиакомпании.

На видео, которое было снято очевидцами, видны обгоревшие части самолета. Фюзеляж в результате крушения был полностью уничтожен. По данным местных СМИ, на борту лайнера находились 83 человека.

По последней информации, разбившийся самолет мог быть сбит боевиками радикального движения "Талибан"*. Ранее телеканала "Tolo News" информировал о том, что лайнер, потерпевший крушение мог принадлежать ВВС США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 27 января, пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане в провинции Газни. Крушение произошло в районе, контролируемом талибами*. На место инцидента уже направлен спецназ.

*члены запрещенной в России террористической организации

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757127" frameborder="0"></iframe> В Афганистане разбился пассажирский самолет.В Сети опубликовали видео, вероятно, с места крушения самолета в Афганистане

ИСТОЧНИК KP.RU