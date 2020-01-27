В российском посольстве ничего не знают об исчезновении Андрейченко
27 января появилась информация о том, что актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике. Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" более суток не выходит на связь.
- Мы сейчас в ситуации разбираемся, никто по этому поводу к нам официально не обращался, - сообщил "КП" пресс-атташе посольства РФ в Мексике Евгений Ненашкин. - Будем связываться с местными властями, с нашим почетным консулом в Канкуне.
Другой источник в посольстве рассказал, что никаких чрезвычайных происшествий с участием наших граждан также не зафиксировано. Это официальная информация по линии местных властей.
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ИСТОЧНИК KP.RU