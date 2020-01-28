2020-01-28T08:02:03+03:00
Политика

Немецкий Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Руководство журнала назвало случившееся "чрезвычайно неловкой ошибкой"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал у себя в социальных сетях пост о том, что концлагерь Освенцим освободила американская армия. На ошибку тут же обратили внимание пользователи из Германии.

"Немецкие журналисты случайно доказали, что нам нужно гораздо больше, а не меньше уроков истории", - написал в Twitter пользователь под ником Holger Michel. Он также опубликовал скриншот той самой записи про американцев.

Внимание на пост обратили пользователи из Германии

Внимание на пост обратили пользователи из Германии

Вскоре издание принесло свои извинения.

"Просто ходячие скелеты" – узник Освенцима о голодных годах в лагере.Евгений Ковалев попал в концлагерь Освенцим подростком в 1943 году, когда со сверстниками стал заниматься разведкой и показывать советским партизанам в глухих местах Смоленской области подступы к железной дороге, где можно было заложить взрывчатку.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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