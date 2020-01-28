Немецкий Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:02:03+03:00

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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал у себя в социальных сетях пост о том, что концлагерь Освенцим освободила американская армия. На ошибку тут же обратили внимание пользователи из Германии.

"Немецкие журналисты случайно доказали, что нам нужно гораздо больше, а не меньше уроков истории", - написал в Twitter пользователь под ником Holger Michel. Он также опубликовал скриншот той самой записи про американцев.

Внимание на пост обратили пользователи из Германии

Вскоре издание принесло свои извинения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757106" frameborder="0"></iframe> "Просто ходячие скелеты" – узник Освенцима о голодных годах в лагере.Евгений Ковалев попал в концлагерь Освенцим подростком в 1943 году, когда со сверстниками стал заниматься разведкой и показывать советским партизанам в глухих местах Смоленской области подступы к железной дороге, где можно было заложить взрывчатку.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU