Немецкий Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал у себя в социальных сетях пост о том, что концлагерь Освенцим освободила американская армия. На ошибку тут же обратили внимание пользователи из Германии.
"Немецкие журналисты случайно доказали, что нам нужно гораздо больше, а не меньше уроков истории", - написал в Twitter пользователь под ником Holger Michel. Он также опубликовал скриншот той самой записи про американцев.
Внимание на пост обратили пользователи из Германии
Вскоре издание принесло свои извинения.
"Просто ходячие скелеты" – узник Освенцима о голодных годах в лагере.Евгений Ковалев попал в концлагерь Освенцим подростком в 1943 году, когда со сверстниками стал заниматься разведкой и показывать советским партизанам в глухих местах Смоленской области подступы к железной дороге, где можно было заложить взрывчатку.
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ИСТОЧНИК KP.RU