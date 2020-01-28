Посольство России обратилось к россиянам в китайской провинции Хубэй
К россиянам, находящимся в китайском городе Хубэй, обратились в посольстве РФ. Напомним, китайский коронавирус погубил уже 107 человек в Китае. Заражены 4474 человека. Кроме того, подхватившие китайский вирус люди разъехались практически по всему миру - случаи регистрации этого смертельного заболевания зафиксированы в Индии, Таиланде, Франции, США, Германии.
В России нет ни одного подтвержденного случая заражения китайским коронавирусом. Но наши соотечественники находятся в Китае, в том числе в закрытом городе Ухань - оттуда не ездят поезда, автобусы, закрыто авиасообщение.
В посольстве России призвали граждан, которые еще не предоставили в консульский отдел свои контактные данные, сделать это. По этим данным будут формировать списки россиян, находящихся в Хубэй.
- Посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции. По имеющейся у нас информации, решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято,-сказано в сообщении.
Сейчас в России разрабатывают механизм возвращения россиян - известно, что по приезду в страну, граждан поместят на 14-дневный карантин. Именно столько длится инкубационный период.
-Пока китайская сторона исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания,- сообщили в Посольстве России.
Власти Хубэй продолжат снабжать жителей города, в том числе иностранцев, едой и продуктами первой необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU