Лечение от коронавируса занимает от одной до двух недель
В Китае сообщили, что постепенно растет число пациентов, поборовших коронавирус. Вылечиться удалось с помощью врачей, самолечением заниматься категорически не рекомендуют. И хотя вакцины от коронавируса еще нет, успешно применяют препараты для лечения других вирусных инфекций. Выписали из китайских больниц 60 человек.
- В настоящее время пациенты с легкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьезными - нужно примерно две недели, возможно даже больше, - приводит заявление члена экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синвана РИА Новости.
Прежде, чем человека выпишут, у него дважды берут анализ на вирусную нуклеиновую кислоту. Дважды анализ должен быть отрицательным. Кроме того, у пациента не должно быть симптомов вирусной пневмонии - температуры, боли в груди, кашля.
В Китае закрыты целые города и провинции для недопущения распространения вируса. В стране готовы серьезно наказывать всех, кто сеет в это непростое время панику - так, лишение свободы грозит мужчине за распространение в соцсетях информации о намеренном заражении коронавирусом людей.
ИСТОЧНИК KP.RU