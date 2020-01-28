Лечение от коронавируса занимает от одной до двух недель

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:58:00+03:00

В Китае медики выписали уже 60 пациентов, у которых диагностировали вирусную пневмонию нового типа

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В Китае сообщили, что постепенно растет число пациентов, поборовших коронавирус. Вылечиться удалось с помощью врачей, самолечением заниматься категорически не рекомендуют. И хотя вакцины от коронавируса еще нет, успешно применяют препараты для лечения других вирусных инфекций. Выписали из китайских больниц 60 человек.

- В настоящее время пациенты с легкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьезными - нужно примерно две недели, возможно даже больше, - приводит заявление члена экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синвана РИА Новости.

Прежде, чем человека выпишут, у него дважды берут анализ на вирусную нуклеиновую кислоту. Дважды анализ должен быть отрицательным. Кроме того, у пациента не должно быть симптомов вирусной пневмонии - температуры, боли в груди, кашля.

В Китае закрыты целые города и провинции для недопущения распространения вируса. В стране готовы серьезно наказывать всех, кто сеет в это непростое время панику - так, лишение свободы грозит мужчине за распространение в соцсетях информации о намеренном заражении коронавирусом людей.

ИСТОЧНИК KP.RU