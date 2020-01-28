В Китае арестовали мужчину за запись в соцсетях о намеренном заражении людей коронавирусом

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:20:59+03:00

Больше 4 тысяч человек в Китае заражены новым вирусом Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Жителя района Тунчжоу, что находится недалеко от Пекина, арестовали за сообщение в соцсетях о коронавирусе. Мужична уверял, что болен той самой новой формой вирусной пневмонии. При этом больной намеренно посещает места массового скопления людей, чтобы заразить как можно больше жителей страны.

На эту запись в соцсетях пожаловались жители, полиция начала проверку. Оказалось - сообщения размещал на своей странице 22-летний мужчина. Никакого кронавируса у него нет, парень абсолютно здоров. А на этой теме решил просто "попиариться". Он заведомо распространил ложную информацию, говорит, что это был розыгрыш.

Напомним, в Китае от коронавируса погибли 107 человек, 4474 человек заражены. В городах и провинциях, многие из которых оказались отрезаны от мира - отменено железнодорожное, авиа и автобусное сообщение, перекрыты дороги, люди живут в состоянии страха за сои жизни и жизни своих близких. Поэтому в Китае пообещали серьезно наказывать тех, кто намеренно сеет панику:

Парня из Тунчжоу обвинили в умышленным распространением ложной информации о терроризме и взяли под арест.

В России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Наших сограждан, находящихся в Китае, просят уже сейчас предоставить в консульство свои контактные данные для готовящегося отъезда россиян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU