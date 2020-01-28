Власти Китая объяснили, почему так мало вылечившихся от коронавируса

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:24:01+03:00

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Низкая статистика выздоровления на настоящий момент среди тех пациентов, у которых было диагностирование заражение коронавирусом, связана с длительным лечением, сообщила на пресс-конференции замглавы департамента Госкомитета по гигиене и здравоохранению Китая Цзяо Яхуэй.

- В настоящее время наблюдается увеличение числа случаев заболевания. Между госпитализацией и выздоровлением пациентов должно пройти значительное время. Пациенты с лёгкой формой болезни восстанавливаются приблизительно за неделю, больным с более тяжелой формой может потребоваться две недели и более, - рассказала Цзяо Яхуэй.

Она также отметила, что прежде, чем выписать пациента, у него должны отсутствовать клинические симптомы заболевания, а температура тела должна быть в пределах нормы. Помимо этого, пациент должен сдать два анализа на отсутствие в организме нуклеиновой кислоты вируса.

- Мы должны быть полностью уверены, что после выписки пациент не является распространителем инфекции. Это приводит к тому, что в настоящее время число выписанных не такое большое. Со временем оно будет расти, - передаёт ТАСС слова Цзяо Яхуэй.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Китае из больниц выписали уже более 60 человек, несмотря на то, что вакцины до сих пор нет. Для лечения врачи используют препараты для лечения других вирусных инфекций.

Видеотрансляция строительства больницы для зараженных коронавирусом в Ухане.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU