В Роскомосе рассказали о новых основах госполитики в области космоса

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:12:12+03:00

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В России указом президента утверждены новые основы госполитики в области космической деятельности. Об этом заявил первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич на научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения" в Москве.

- Вчера указом президента были утверждены основы госполитики в области космической деятельности. Они новые, изменились, - сказал Урличич.

Он также отметил, что в новых основах госполитики говорится о пилотируемой космонавтике, а первоочередными вопросами стало развитие орбитальной группировки и доступ со своей территории в космическое пространство. Это фундаментальные и научные исследования, без них освоение и экспансия в космос невозможны, отметил замглавы "Роскосмоса".

- Мы должны стать не только видом, который обитает на Земле, но и, очевидно, видом, который может покинуть Землю, если это будет необходимо, - добавил Урличич.

Ранее сайт kp.ru писал об опубликованном в Twitter главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным видео с работой по сборке ракет-носителей "Союз-2".

ИСТОЧНИК KP.RU