Китайским коронавирусом можно заразиться через слизистую оболочку глаз
Китайские ученые продолжают узнавать все новые особенности коронавируса. Раньше они говорили, что основной путь заражения - воздушно-капельный. Теперь доказано - подхватить вирус можно и контактным путем - если коронавирус попал на кожу рук, а человек потер ими глаза.
Вирус таким образом попадает в организм через слизистую оболочку глаз. Поэтому главное правило, с учетом отсутствия вакцины от пневмонии нового типа - гигиена и частое мытье рук.
- Необходимо носить защитную маску, тщательно мыть руки - это снизит риск распространения вируса и заражения им, - сообщает издание people.com.cn.
Коронавирус заразен даже в инкубационный период, который длится до 14 дней.
В Японии 28 января впервые зафиксирован случая заражения кронавирусом, не связанный с поездкой в Китай. Это значит - человек заразился уже на территории своей страны от тех, кто завез в Японию коронавирус, сообщает агентство Киодо.
В России все лаборатории Роспотребнадзора готовы к анализам на коронавирус, ни одного случая завоза заболевания не выявлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU