Китайским коронавирусом можно заразиться через слизистую оболочку глаз

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:45:26+03:00

В Японии первый случай заражения коронавирусом, не связанный с поездкой в Китай Фото: REUTERS

Это значит, что можно заразиться, потерев глаза руками, на которые попал вирус

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Китайские ученые продолжают узнавать все новые особенности коронавируса. Раньше они говорили, что основной путь заражения - воздушно-капельный. Теперь доказано - подхватить вирус можно и контактным путем - если коронавирус попал на кожу рук, а человек потер ими глаза.

Вирус таким образом попадает в организм через слизистую оболочку глаз. Поэтому главное правило, с учетом отсутствия вакцины от пневмонии нового типа - гигиена и частое мытье рук.

- Необходимо носить защитную маску, тщательно мыть руки - это снизит риск распространения вируса и заражения им, - сообщает издание people.com.cn.

Коронавирус заразен даже в инкубационный период, который длится до 14 дней.

В Японии 28 января впервые зафиксирован случая заражения кронавирусом, не связанный с поездкой в Китай. Это значит - человек заразился уже на территории своей страны от тех, кто завез в Японию коронавирус, сообщает агентство Киодо.

В России все лаборатории Роспотребнадзора готовы к анализам на коронавирус, ни одного случая завоза заболевания не выявлено.

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Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU