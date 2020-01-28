2020-01-28T13:56:05+03:00
Общество

В Госдуме считают, что Зеленский «плюнул в лицо» ветеранам

Президент Украины во время визита в Польшу сделал заявление о том, что якобы Советский Союз развязал войну
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины озвучил то, что хотели услышать в Польше, где не признают заслуг советской армии даже в освобождении концлагерейПрезидент Украины озвучил то, что хотели услышать в Польше, где не признают заслуг советской армии даже в освобождении концлагерейФото: REUTERS
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На заявление Владимира Зеленского, обвинившего Советский Союз в развязывании войны, ответили в Госдуме. Напомним, украинский президент участвовал в памятном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Польше. В выступлении он поддержал версию, которая звучит в некоторых странах Европы и разнится с всемирно принятой версией – Зеленский назвал СССР таким же виновником войны, как и фашистская Германия. Такие слова не могли не понравиться полякам – резолюцию о приравнивании СССР к Германии приняли в нижней палате парламента Польши.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что такими словами Зеленский плюнул в лицо ветеранам.

- Мы уже давно наблюдаем, как развивается политическая драма украинского президента: он вприпрыжку готов бежать к тем, кто пообещает инвестиции и якобы дружбу с Киевом, тем более что украинская власть уже забыла, кто и какими силами освобождал столицу Незалежной, - сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат считает, что лучше бы Зеленский остался хорошим актером и "не занимался политиканством". Попытки переписать историю в последний год все чаще предпринимают в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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