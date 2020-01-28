В Госдуме считают, что Зеленский «плюнул в лицо» ветеранам
На заявление Владимира Зеленского, обвинившего Советский Союз в развязывании войны, ответили в Госдуме. Напомним, украинский президент участвовал в памятном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Польше. В выступлении он поддержал версию, которая звучит в некоторых странах Европы и разнится с всемирно принятой версией – Зеленский назвал СССР таким же виновником войны, как и фашистская Германия. Такие слова не могли не понравиться полякам – резолюцию о приравнивании СССР к Германии приняли в нижней палате парламента Польши.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что такими словами Зеленский плюнул в лицо ветеранам.
- Мы уже давно наблюдаем, как развивается политическая драма украинского президента: он вприпрыжку готов бежать к тем, кто пообещает инвестиции и якобы дружбу с Киевом, тем более что украинская власть уже забыла, кто и какими силами освобождал столицу Незалежной, - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат считает, что лучше бы Зеленский остался хорошим актером и "не занимался политиканством". Попытки переписать историю в последний год все чаще предпринимают в Польше.
ИСТОЧНИК KP.RU