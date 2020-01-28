NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир
Согласно плану США, речь идет об установлении суверенитета над большей частью Иорданской долины
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Во вторник, 28 января, администрация президента США Дональда Трампа планирует представить общественного план урегулирования одного из ближневосточных конфликтов. Речь идет о нормализации отношений между Израилем и Палестиной.
Согласно задумке авторов документа, в числе которых зять американского лидера Джаред Кушнер, частично признанное государство должно будет отдать своему соседу большую часть Иорданской долины, и тогда установится мир.
Журналисты газеты The New York Times убеждены, что власти Палестины на такое не пойдут.
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ИСТОЧНИК KP.RU