2020-01-28T14:28:47+03:00
Политика

NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир

Согласно плану США, речь идет об установлении суверенитета над большей частью Иорданской долины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во вторник, 28 января, администрация президента США Дональда Трампа планирует представить общественного план урегулирования одного из ближневосточных конфликтов. Речь идет о нормализации отношений между Израилем и Палестиной.

Согласно задумке авторов документа, в числе которых зять американского лидера Джаред Кушнер, частично признанное государство должно будет отдать своему соседу большую часть Иорданской долины, и тогда установится мир.

Журналисты газеты The New York Times убеждены, что власти Палестины на такое не пойдут.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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