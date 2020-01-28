28 Янв. 2020 2020-01-28T20:15:58+03:00

Путин и Нетаньяху встретятся в Москве 30 января Фото: REUTERS

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В четверг, 30 января, в Москве президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Кремле.

«30 января в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом», - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус заявила, что Нетаньяху собирается вылететь из Вашингтона в Москву, чтобы 29 января встретиться с Путиным. По ее словам, премьер-министр Израиля намерен рассказать российскому лидеру о «сделке века» президента США Дональда Трампа.

Напомним, «сделкой века» в Белом доме назвали план урегулирования палестино-израильского конфликта. Авторы утверждают: если Палестина отдаст Израилю большую часть Иорданской долины, тогда «установится мир».

ИСТОЧНИК KP.RU