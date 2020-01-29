Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума до 10 609 рублей
Во вторник, 28 января, министерство труда России предложило снизить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года до 10609 рублей.
В пояснительной записке к законопроекту, опубликованном на портале нормативно-правовых актов, уточняется, что для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11,51 тысячи рублей, а для пенсионеров этот показатель составит 8788 рублей, а для детей – 10383 рублей.
Как писал сайт kp.ru,в Минтруде пояснили, что такая инициатива связана со снижением цен на основные продукты в потребительской корзине – в частности, на сахар, картофель и овощи.
При этом в ведомстве подчеркивают, что изменение величины прожиточного минимума за IV квартал 2019 года не повлияет на размер социальных выплат. Дело в том, что при расчете из суммы на федеральном уровне за основу берется прожиточный минимум в целом по стране за второй квартал предыдущего года, «как наиболее приближенная к среднегодовой величине».
ИСТОЧНИК KP.RU