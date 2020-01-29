Посольство США в Дании приписало освобождение Освенцима американским солдатам
Освобождение узников Освенцима приписали американской армии – о подвиге советских войск якобы «по ошибке» забыли в посольстве США в Дании. В день, когда в мире отмечали 75-летие освобождения узников фашистского «лагеря смерти», где убили 1,4 миллиона человек, американские дипломаты оставили в твиттер сообщение:
- Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 75 лет назад американские солдаты освободили лагерь Аушвиц-Биркенау,- написала представители дипмиссии.
В посольстве сообщили, что назвали американцев освободителями "по неосторожности"Фото: Twitter.com
Публикация вызвала возмущение пользователей. Американцам напомнили, что освободителями узников были вовсе не американцы, а советские воины. Только после многочисленных сообщений в посольстве решили исправить обращение:
- Вчера мы по неосторожности написали, что войска США освободили Освенцим-Биркенау. Разумеется, он был освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзных сил во время Второй мировой войны и помним 6 миллионов евреев, погибших во время Холокоста,- написали во втором сообщении.
Представители посольства не единственные, кто "ошибся". В немецком издании Der Spiegel тоже приписали освобождение Освенцима армии США, потом публиковали извинения.
ИСТОЧНИК KP.RU