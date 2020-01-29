Посольство США в Дании приписало освобождение Освенцима американским солдатам

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:49:50+03:00

День памяти жертв холокоста приурочен к дате освобождения узников Освенцима — 27 января 1945 года Фотохроника ТАСС

Только после критики пользователей в твиттер, где было размещено сообщение, авторы страницы исправили ошибку

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Освобождение узников Освенцима приписали американской армии – о подвиге советских войск якобы «по ошибке» забыли в посольстве США в Дании. В день, когда в мире отмечали 75-летие освобождения узников фашистского «лагеря смерти», где убили 1,4 миллиона человек, американские дипломаты оставили в твиттер сообщение:

- Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 75 лет назад американские солдаты освободили лагерь Аушвиц-Биркенау,- написала представители дипмиссии.

В посольстве сообщили, что назвали американцев освободителями "по неосторожности"Фото: Twitter.com

Публикация вызвала возмущение пользователей. Американцам напомнили, что освободителями узников были вовсе не американцы, а советские воины. Только после многочисленных сообщений в посольстве решили исправить обращение:

- Вчера мы по неосторожности написали, что войска США освободили Освенцим-Биркенау. Разумеется, он был освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзных сил во время Второй мировой войны и помним 6 миллионов евреев, погибших во время Холокоста,- написали во втором сообщении.

Представители посольства не единственные, кто "ошибся". В немецком издании Der Spiegel тоже приписали освобождение Освенцима армии США, потом публиковали извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU