2020-01-29T09:13:36+03:00
Общество

Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в РФ коронавируса

В состав нового штаба вошла заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин официально утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.

В частности, в состав нового штаба вошли: зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Видео госпитализации двух человек с подозрением на коронавирус в Воронеже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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