Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в РФ коронавируса
В состав нового штаба вошла заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин официально утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
В частности, в состав нового штаба вошли: зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Видео госпитализации двух человек с подозрением на коронавирус в Воронеже.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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