2020-01-29T03:12:36+03:00
В мире

Число жертв «китайского коронавируса» в провинции Хубэй всего за сутки возросло до 125 человек

Зарегистрировано 840 новых случаев заболевания пневмонией нового типа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Китае все носят защитные маскиВ Китае все носят защитные маскиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всего одни за сутки в китайской провинции Хубэй от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа скончались 25 человек. Таким образом, число жертв этой страшной инфекции в Хубэе возросло до 125.

Кроме того, как сообщил местный телеканал CGTN, за минувшие сутки в провинции было зафиксировано 840 новых случаев заражения, всего же с начала вспышки там заболели 3554 человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая сообщили, что пик распространения коронавируса наступит через 10 дней. При своих подсчетах специалисты учитывали темпы заражения «дьявольским вирусом» в январе. Первая информация о 2019-nCoV из Поднебесной поступила в середине декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Число жертв «китайского коронавируса» в провинции Хубэй всего за сутки возросло до 125 человек
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