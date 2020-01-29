Число жертв «китайского коронавируса» в провинции Хубэй всего за сутки возросло до 125 человек
Всего одни за сутки в китайской провинции Хубэй от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа скончались 25 человек. Таким образом, число жертв этой страшной инфекции в Хубэе возросло до 125.
Кроме того, как сообщил местный телеканал CGTN, за минувшие сутки в провинции было зафиксировано 840 новых случаев заражения, всего же с начала вспышки там заболели 3554 человека.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая сообщили, что пик распространения коронавируса наступит через 10 дней. При своих подсчетах специалисты учитывали темпы заражения «дьявольским вирусом» в январе. Первая информация о 2019-nCoV из Поднебесной поступила в середине декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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