Роспотребнадзор выявил 139 человек в России с подозрением на коронавирус

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:33:28+03:00

Ни у одного из них заболевание, получившее распространение в Китае, не подтверждено

Изменить размер текста: A A

В России 139 человек с подозрением на коронавирус из Китая отправили на тестирование. Как сообщили в Роспотребнадзоре, ни у одного из них диагноз не подтвердился:

- В региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тех, у кого во время досмотра на пунктах контроля в аэропортах, вокзалах и на границе страны, обнаружили симптомы заболевания, отправляют на прохождение теста и изолируют от других пациентов. Точно такие же меры применяют по отношению к обратившимся за медпомощью людям, посещавшим Китай в последние две недели.

По данным на 29 января от коронавируса погибли 104 человека, диагноз подтвержден у 5999 жителей Китая. Вирус вышел за пределы страны и распространился на 15 стран (63 случая заболевания). Утром 29 января к ним добавились и Арабские Эмираты - гражданин страны вернулся из поездки в китайский город Ухань с симптомами этого заболевания - тест подтвердил наличие вируса.

В России создали штаб по предупреждению коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757444" frameborder="0"></iframe> Видео госпитализации двух человек с подозрением на коронавирус в Воронеже.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU