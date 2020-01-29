В России создали штаб по предупреждению коронавируса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьера страны Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по предупреждению и распространению в РФ нового типа коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина.

Ранее во время совещания по вопросам профилактики коронавируса Мишустин утвердил состав оперативного штаба В него вошли 12 человек. Среди них: министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель главы МВД России Александр Горовой.

Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору совместно с федеральными органами исполнительной власти "разработать и в срок до 29 января 2020 г. представить в Правительство проект национального плана по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России".

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань у нескольких человек зафиксировали пневмонию загадочного происхождения. Ее возбудителем является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Спустя несколько дней загадочный вирус "покинул" пределы страны. Несколько дней назад власти города Ухань приняли решение закрыть выезд из города и начать строительство новой больницы для зараженных вирусом людей.

Согласно свежим официальным данным на утро среды, 29 января, в 30 провинциях Китая жертвами вируса стали 132 человека. 1239 пострадавших от вируса находятся в тяжелом состоянии. Специалисты насчитали 5974 официально подтвержденных случаях заражения.

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Карта распространения коронавируса

При этом 103 пациента, ранее заболевших коронавирусом, к ночи на среду, 29 января были выписаны из больниц.

По словам экспертов, масштабы эпидемии коронавируса в КНР превзошли вспышку атипичной пневмонии, которая была в 2003 году.

В Ухане, где и начал свой путь коронавирус, 112 больниц и 500 медработников первыми приняли на себя инфекционный удар и продолжают лечить пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757453" frameborder="0"></iframe> В Ухань прибыли 150 военных врачей.

По словам медиков, у человека, зараженного вирусом, могут полностью отсутствовать симптомы заболевания. Но чаще всего у больного фиксируют тяжелую форму пневмонии с дыхательной недостаточностью, что может привести к смерти.

Больного, как правило, беспокоят высокая температура, кашель, одышка. При этом пневмония может развиваться не всегда. В некоторых случаях могут иметь место симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, включая диарею.

Меньше, чем за месяц, случаи коронавируса были зафиксированы в более, чем 10 странах: в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Таиланде, Камбодже, Малайзии, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Франции и Австралии.