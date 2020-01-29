Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля

В Китае за минувшие сутки число смертей от нового коронавируса достигло 132 человек. Общее число заразившихся – 5999, из низ 1,5 тысячи – это новые случаи регистрации заболевания.

Что в России?

В России коронавирус не обнаружен, хотя медики регулярно проверяют тех, кто в группе риска, то есть недавно вернулся из Китая. Согласно докладу директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова, коронавирус может «прибыть» в Россию в середине февраля. К такому выводу пришли медики, учитывая темпы распространения заболевания в мире и близость Китая к ряду регионов нашей страны.

В аэропортах, на вокзалах, пассажиров проверяют тепловизорами: главный симптом коронавируса - повысившаяся температура. Во всех регионах страны к тестированию готовы лаборатории Роспотребнадзора.

Создан штаб по предупреждению коронавируса, его председателем назначили вице-премьера страны Татьяну Голикову.

Создан штаб по предупреждению коронавируса, его председателем назначили вице-премьера страны Татьяну Голикову.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отечественные ученые вместе с коллегами по всему миру работают над созданием вакцины. 29 января Китай передал России геном коронавируса для разработки препарата.

Новый коронавирус в Китае 2020 Ждёт ли нас эпидемия? Реплика Мардана..Из-за вспышки заболевания в Китае закрыли десять городов. Доберется ли коварный вирус до России? Рассуждает Сергей Мардан.

Новые случаи заражения в мире

По данным карты распространения коронавируса, заболевание зарегистрировано почти в 20 странах. К этому списку добавились Арабские Эмираты - здесь 29 января официально подтвердили первый случай заражения коронавируса. Диагноз поставили мужчине, который отдыхать в китайском Ухане с семьей. Пациент в стабильном состоянии, его семья взята медиками на контроль.

По данным карты распространения коронавируса, заболевание зарегистрировано почти в 20 странах. К этому списку добавились Арабские Эмираты.Фото: REUTERS

А в Германии и Японии зарегистрированы первые случаи, когда заразились те, кто вообще не был в Китае. Вирус они подхватили от соотечественников, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран.

Власти ряда стран пытаются вывезти своих людей из «закрытых» китайских территорий. США в среду 29 января отправили в Ухань спецрейс – эвакуироваи представителей консульства и рядовых американцев, точное число вывезенных людей источник не стал сообщать Reuters. Так же планируют поступить и японцы и немцы, несмотря на то, что в ВОЗ призывают не вывозить людей из Китая.

Ухань в рекордные сроки строит две специализированные больницы для лечения пациентов с коронавирусом.Фото: REUTERS

Как идет строительство больниц в Китае

Эпицентром распространения инфекции стал китайский город Ухань, где предположительно вирус попал к человеку на рынке по продаже животных. Город закрыт на въезд и выезд, также как и десятки других городов и провинций Китая, где коронавирус привел к гибели людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

Ухань в рекордные сроки строит две специализированные больницы для лечения пациентов с коронавирусом. Первый объект на 1000 коек планируют сдать 3 февраля. Емкость второго будет увеличена с 1300 до 1600 коек, сообщают Reuters.

Таймлапс скоростного строительства больницы в Ухане, которая откроется в начале февраля.

Коронавирус оказался заразнее атипичной пневмонии

Атипичной пневмонией, которую регистрировали у жителей Китая с 2002 по 2003 годы, в материковой части Китая заразились 5327 человек. Коронавирус попал в человеческую популяцию около месяца назад – ученые называют дату 17 декабря 2019 года. За это время заразились почти на 400 человек больше.

Как идет лечение

Китайские ученые объявили, что лечение больных коронавирусом занимает от одной до двух (в тяжелых случаях) недель. На 29 января из больниц выписаны 110 китайцев, которые прошли дважды тестирование и оба раза анализы показали, что они излечились от этого опасного заболевания.

На 29 января из больниц выписаны 110 китайцев, которые прошли дважды тестирование и оба раза анализы показали, что они излечились от этого опасного заболевания.Фото: REUTERS

Австралийские ученые первые в мире вывели в лаборатории искусственно созданный коронавирус. Это позволит не только ускорить процесс разработки вакцины, но и более эффективно выявлять коронавирус. На основе образца из лаборатории создадут тест, способный обнаруживать коронавирус даже есть у человека пока нет клинических симптомов. Их, кстати, может не быть до 14 дней – столько длится инкубационный период, в который человек все-равно заразен для окружающих.

В сети появились кадры судорог зараженного коронавирусом человека.Подлинность видео не установлена

Что нового известно о коронавирусе

Изначально ученые говорили, что заболевание передается воздушно-капельным путем. Теперь известно, что заразиться можно и контактным путем. Например, если вирус попал на кожу, а человек провел рукой по глазам, тем самым занеся вирус на слизистую оболочку.

А вот от летучих мышей заразиться в России невозможно – вирус переносят только млекопитающие из жарких стран.