В Арабских Эмиратах подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом
В ОАЭ зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Как сообщает Эмиратское агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения и профилактики, тест показал заболевание у мужчины, который вместе с семьей находился в китайском городе Ухань. Именно этот город считается эпицентром распространения нового вируса, вызывающего пневмонию. Оттуда коронавирус распротсранися практически по всему материковому Китаю и попал на островную часть. В стране погибли 104 человека. Заражены 5999 человек.
- Все необходимые меры предосторожности в соответствии с научными рекомендациями, условиями и стандартами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения при выявлении первого случая заражения коронавирусом в ОАЭ приняты, - сообщили в минздраве страны.
Состояние пациента медики называют стабильным.
В России вирус из Китая не обнаружен. Всех пациентов с подозрением на коронавирус отправляют на тестирование, в группе риска те, кто был в Китае.
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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Баварии.В Минздраве федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавиросом в городе Штарнберг, Бавария, пациент изолирован
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU