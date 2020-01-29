В Арабских Эмиратах подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:02:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В ОАЭ зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Как сообщает Эмиратское агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения и профилактики, тест показал заболевание у мужчины, который вместе с семьей находился в китайском городе Ухань. Именно этот город считается эпицентром распространения нового вируса, вызывающего пневмонию. Оттуда коронавирус распротсранися практически по всему материковому Китаю и попал на островную часть. В стране погибли 104 человека. Заражены 5999 человек.

- Все необходимые меры предосторожности в соответствии с научными рекомендациями, условиями и стандартами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения при выявлении первого случая заражения коронавирусом в ОАЭ приняты, - сообщили в минздраве страны.

Состояние пациента медики называют стабильным.

В России вирус из Китая не обнаружен. Всех пациентов с подозрением на коронавирус отправляют на тестирование, в группе риска те, кто был в Китае.

.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757274" frameborder="0"></iframe> Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Баварии.В Минздраве федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавиросом в городе Штарнберг, Бавария, пациент изолирован

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU