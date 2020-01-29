2020-01-29T09:02:52+03:00
В мире

В Арабских Эмиратах подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом

Заболевший вместе с семьей прибыл в страну из города Ухань
Юлия САЛЬНИКОВА
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Состояние заразившегося в ОАЭ стабильноеСостояние заразившегося в ОАЭ стабильноеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ОАЭ зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Как сообщает Эмиратское агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения и профилактики, тест показал заболевание у мужчины, который вместе с семьей находился в китайском городе Ухань. Именно этот город считается эпицентром распространения нового вируса, вызывающего пневмонию. Оттуда коронавирус распротсранися практически по всему материковому Китаю и попал на островную часть. В стране погибли 104 человека. Заражены 5999 человек.

- Все необходимые меры предосторожности в соответствии с научными рекомендациями, условиями и стандартами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения при выявлении первого случая заражения коронавирусом в ОАЭ приняты, - сообщили в минздраве страны.

Состояние пациента медики называют стабильным.

В России вирус из Китая не обнаружен. Всех пациентов с подозрением на коронавирус отправляют на тестирование, в группе риска те, кто был в Китае.

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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Баварии.В Минздраве федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавиросом в городе Штарнберг, Бавария, пациент изолирован

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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