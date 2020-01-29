Британскую актрису Элисон Кинг выгнали с церемонии награждения за пьяный вид

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:58:47+03:00

Актрису из фильма «Шанхайские рыцари» вывели из зала еще до объявления имен победителей

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Звезда фильма «Шанхайские рыцари» Элисон Кинг появилась на церемонии Национальной телевизионной премии в пьяном виде, как пишет The Mirror. По этой же причине актриса не смогла досмотреть церемонию до конца – ее вывели из зала около 9 часов вечера. До того, как объявили имена победителей.

Очевидцы сообщили изданию, что Кинг вероятно перебрала и была «абсолютно не в себе».

corriecanada Британскую актрису выгнали с церемонии из-за пьяного вида

В начале вечера, когда актриса только прибыла на церемонию, она выглядела вполне трезвой – об этом можно судить по многочисленным фото в инстаграм с ее участием.

В феврале состоится вручение главной кинопремии мира - "Оскар". На победу претендуют сразу несколько картин, которые стали популярными в прокате в 2019 году, "Джокер" с Хоакином Фениксом и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

ИСТОЧНИК KP.RU