2020-01-29T12:29:32+03:00
Экономика

Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями

Это избавит от необходимости направлять одни и те же документы в госорганы и налоговую в один период
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас организации должны направлять годовую отчётность и аудиторское заключение к ней одновременно и в госорганы, и в ФНССейчас организации должны направлять годовую отчётность и аудиторское заключение к ней одновременно и в госорганы, и в ФНСФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Министерство финансов России предложило реализовать идею "одного окна", чтобы организации могли предоставлять бухгалтерскую отчётность в органы государственной власти. В уведомлении, размещённом на портале проектов нормативных актов, сказано, что правительство начало разработку проекта документа.

Сейчас, по некоторым документам правительства, организации должны направлять в госорганы годовую бухгалтерскую или финансовую отчётность и аудиторское заключение к ней. В то же время организации должны предоставить эти же документы в налоговую, что бы сформировать общедоступный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). С 1 января 2020 года этот ресурс формирует налоговая служба.

Поскольку при необходимости госорганы могут получать сведения из ГИРБО, Минфин предлагает отменить обязанность организаций предоставлять бухотчетность в госорганы.

Ранее Минфин подготовил законопроект о снижении ставки НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%. Документ направили в другие ведомства на согласование. Распоряжение дал в октябре 2019 года экс-глава правительства Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»
"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян
"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube
Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса
Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями
Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать