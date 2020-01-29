Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:29:32+03:00

Сейчас организации должны направлять годовую отчётность и аудиторское заключение к ней одновременно и в госорганы, и в ФНС Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Это избавит от необходимости направлять одни и те же документы в госорганы и налоговую в один период

Изменить размер текста: A A

Министерство финансов России предложило реализовать идею "одного окна", чтобы организации могли предоставлять бухгалтерскую отчётность в органы государственной власти. В уведомлении, размещённом на портале проектов нормативных актов, сказано, что правительство начало разработку проекта документа.

Сейчас, по некоторым документам правительства, организации должны направлять в госорганы годовую бухгалтерскую или финансовую отчётность и аудиторское заключение к ней. В то же время организации должны предоставить эти же документы в налоговую, что бы сформировать общедоступный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). С 1 января 2020 года этот ресурс формирует налоговая служба.

Поскольку при необходимости госорганы могут получать сведения из ГИРБО, Минфин предлагает отменить обязанность организаций предоставлять бухотчетность в госорганы.

Ранее Минфин подготовил законопроект о снижении ставки НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%. Документ направили в другие ведомства на согласование. Распоряжение дал в октябре 2019 года экс-глава правительства Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU