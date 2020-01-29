Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Президент России Владимир Путин проведёт 29 января совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Главным вопросом совещания станет недопущение коронавируса на территорию России. Путин также встретится с ушедшими в отставку министрами правительства Медведева.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Голикова, Мурашко и Попова выступят на совещании с докладом.
- Достаточно скоро состоится встреча президента с Голиковой, Мурашко и Поповой. Вице-премьер, министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры предпринимаются. Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства, - сказал Песков журналистам.
Напомним, что новый тип коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй, 3554 жителя провинции уже заражены, жертвами стали 125 человек.
Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля.
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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