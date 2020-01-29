Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:45:36+03:00

Главным вопросом совещания президента с вице-премьером и главами Минздрава и Ростпотребнадзора станет недопущение коронавируса на территорию России Фото: REUTERS

Все они выступят с докладом

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Президент России Владимир Путин проведёт 29 января совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Главным вопросом совещания станет недопущение коронавируса на территорию России. Путин также встретится с ушедшими в отставку министрами правительства Медведева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Голикова, Мурашко и Попова выступят на совещании с докладом.

- Достаточно скоро состоится встреча президента с Голиковой, Мурашко и Поповой. Вице-премьер, министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры предпринимаются. Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства, - сказал Песков журналистам.

Напомним, что новый тип коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй, 3554 жителя провинции уже заражены, жертвами стали 125 человек.

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Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU