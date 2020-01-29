Врачи объяснил, защитит ли медицинская маска от коронавируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:39:17+03:00

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Спрос на медицинские маски вырос не только в Китае, где произошла вспышка коронавируса, но и в России. Как сообщают «Известия», за неделю в 13 раз увеличилось число покупок по сравнению с обычным спросом защитных масок в российских аптеках. И хотя в России нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, жители пытаются защититься уже сейчас.

Насколько маска способа защитить от вирусной пневмонии, распространившейся из Китая в 15 стран, рассказал «Москве 24» руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов:

- Маска эффективна не столько против защиты от вирусов, сколько она помогает, если надета на больного человека либо подозревающего, что он больной. Он тоже должен носить маску, чтобы не заразить окружающих,- рассказал вирусолог.

Он отметил, что в России часто носят маски неправильно. Даже для профилактики. Ее использовать можно не дольше часа, по истечении этого срока она намокает и превращается «в пылесос» для различных частиц, в том числе вирусов. То есть шансов поймать вирус в отсыревшей маске значительно выше, чем даже без нее.

- Респираторы с фильтрами до 100 нанометров – наиболее эффективный способ защититься от вирусов. Вообще респиратор, в отличие от маски, плотно прилегает к лицу, фильтры вынесены во вне,- добавил врач.

ИСТОЧНИК KP.RU