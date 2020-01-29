Путин на совещании по коронавирусу: Сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было
Президент России Владимир Путин во время совещания по предотвращению распространения коронавируса в России призвал членов правительства "сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было". Президент также поставил перед ними задачу минимизировать человеческие потери от пневмонии и гриппа.
Напомним, что 29 января проходит совещание президента Путина с вице-премьером Татьяной Голиковой, а также главами Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора Михаилом Мурашко и Анной Поповой.
Новый тип коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй, 3554 жителя провинции уже заражены, жертвами стали 125 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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