Этап Кубка мира по горным лыжам отменён из-за коронавируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:47:12+03:00

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о своём решении отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса Фото: REUTERS

Он должен был пройти в Китае 15-16 февраля

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Этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти 15-16 февраля в китайском уезде Яньцин, отменён.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о своём решении отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса в КНР. Соревнования были запланированы на 15-16 февраля.

- С большим сожалением мы вынуждены принять трудное решение об отмене этапа Кубка мира в Яньцине в этом сезоне - первого этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае в истории, а также первого официального тестового соревнования перед Олимпиадой-2022 в Пекине. Хотя уровень риска в Яньцине низок, здоровье и благополучие спортсменов и всех участников должны быть в приоритете, - сообщается на официальном сайте FIS.

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ИСТОЧНИК KP.RU