29 Янв. 2020 2020-01-29T15:47:12+03:00

Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В среду, 29 января, президент России Владимир Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство. Он поблагодарил бывших чиновников за проделанную работу и обсудил перспективы их трудоустройства.

«Я очень на вас рассчитываю. Практически все знают, где они будут работать (…) уверен, что это будет для вас интересно и для государства полезно», - заявил российский лидер.

Российский отметил, что правительство Дмитрия Медведева «работало в непростых условиях, сложностей было много», но кабмин сделал очень много «важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны».

«Мы сейчас встречаемся, чтобы сказать вам спасибо за совместную работу в течение многих лет», - заявил российский лидер.

Напомним, что 15 января после оглашения президентского послания, в котором были предложены изменения Конституции России, правительство в полном составе подало в отставку. 22 января был утверждён новый состав кабмина, который обновился почти наполовину. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757560" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU