Мишустин намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:16:45+03:00

Одной из приоритетных задач для себя Мишустин назвал исполнение послания президента Путина к Федеральному собранию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Его кандидатуру на пост премьера предложил Путин

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Кандидат на пост премьер-министра Мишустин заявил, что на новом посту в первую очередь нужно приступить к реформе управления и внедрению современных технологий. Об этом сообщил советник спикера Госдумы.

Михаил Мишустин 16 января провёл встречу с партией "Единая Россия". Госдума рассмотрит его кандидатуру на пост председателя кабмина.

Сам Михаил Мишустин сказал, что намерен заниматься реформой управления и внедрять современные технологии. Также одной из приоритетных задач для себя Мишустин назвал исполнение послания президента Путина к Федеральному собранию.

Напомним, что 15 января после оглашения послания президента, в котором были предложены изменения Конституции России, правительство в полном составе подало в отставку.

Владимир Путин планирует создать должность зампреда Совбеза, которую предложит занять Дмитрию Медведеву. Также бывший премьер остался главой фракции "Единая Россия".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU