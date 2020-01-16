Мишустин намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии
Кандидат на пост премьер-министра Мишустин заявил, что на новом посту в первую очередь нужно приступить к реформе управления и внедрению современных технологий. Об этом сообщил советник спикера Госдумы.
Михаил Мишустин 16 января провёл встречу с партией "Единая Россия". Госдума рассмотрит его кандидатуру на пост председателя кабмина.
Сам Михаил Мишустин сказал, что намерен заниматься реформой управления и внедрять современные технологии. Также одной из приоритетных задач для себя Мишустин назвал исполнение послания президента Путина к Федеральному собранию.
Напомним, что 15 января после оглашения послания президента, в котором были предложены изменения Конституции России, правительство в полном составе подало в отставку.
Владимир Путин планирует создать должность зампреда Совбеза, которую предложит занять Дмитрию Медведеву. Также бывший премьер остался главой фракции "Единая Россия".
Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?
ИСТОЧНИК KP.RU