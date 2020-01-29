2020-01-29T17:17:38+03:00
Общество

Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай

Организованные российские туристы должны вернуться из Китая до 4 февраля [видео]
Поделиться:
Организованные российские туристы должны вернуться из Китая до 4 февраляОрганизованные российские туристы должны вернуться из Китая до 4 февраляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова попросила у Росавиации рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай, выкупленные с датой вылета от 24 января 2020 года.

«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР», - передает ТАСС содержание письма, направленного руководителю Росавиации Александру Нерадько.

Напомним, 28 января Ростуризм и крупнейшие туроператоры приняли решение об отмене чартерных программ в Китай. В ведомстве сообщили, что организованные российские туристы вернутся из КНР до 4 февраля. Таких в поднебесной сейчас 5 604 человек.

Незадолго до этого Туроператор Tez Tour принял решение приостановить отправку туристов в Китай. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что Россия приостанавливает прием туристических групп из Китая.

Новое заболевание превзошел атипичную пневмонию по числу заболевших. Жертвами коронавируса стали более 140 человек. Число зараженных превысило 6 тысячи. Более того растет число повторно зараженных.

Ограничено транспортное сообщение с материковым Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин назначил своим помощником Приходько
Ракета Falcon 9 успешно на орбиту с 60 интернет-спутниками
186 российских туристов вывезли из китайского Хайнаня
Антикоррупционное бюро Украины завело дело против Порошенко
Отставка главы Чувашии Игнатьева: Путин подписал указ
Новым главой Чувашии назначен Олег Николаев
Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
"Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов": Как коронавирус скажется на турбизнесе
Корреспондента RT ранили в Сирии
«Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету
В Подмосковье при рождении первенца снизят ставку по ипотеке на 3%
Эрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньги
В Китае сказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
«Какого…»: Советник Зеленского матом отреагировал на новые цены на газ
Этап Кубка мира по горным лыжам отменён из-за коронавируса
Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство
"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях
Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению
В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии
Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать
Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления