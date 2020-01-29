Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова попросила у Росавиации рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай, выкупленные с датой вылета от 24 января 2020 года.
«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР», - передает ТАСС содержание письма, направленного руководителю Росавиации Александру Нерадько.
Напомним, 28 января Ростуризм и крупнейшие туроператоры приняли решение об отмене чартерных программ в Китай. В ведомстве сообщили, что организованные российские туристы вернутся из КНР до 4 февраля. Таких в поднебесной сейчас 5 604 человек.
Незадолго до этого Туроператор Tez Tour принял решение приостановить отправку туристов в Китай. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что Россия приостанавливает прием туристических групп из Китая.
Новое заболевание превзошел атипичную пневмонию по числу заболевших. Жертвами коронавируса стали более 140 человек. Число зараженных превысило 6 тысячи. Более того растет число повторно зараженных.
Ограничено транспортное сообщение с материковым Китаем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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