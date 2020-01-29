2020-01-29T07:15:35+03:00
В мире

Китайский коронавирус превзошел атипичную пневмонию по числу заболевших

Диагноз тяжелый острый респираторный синдром ( SARS) поставили 5327 жителям материкового Китая за год
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кронавирус распространяется воздушно-капельным и контактным путемКронавирус распространяется воздушно-капельным и контактным путемФото: REUTERS
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Распространившийся из китайского города Ухань коронавирус оказался "заразнее", чем атипичная пневмония, вспышка которой произошла в 2002 году в провинции Гаундун. В случае с коронавирусом - первый случай заражения человека произошел 17 декабря по данным ученых или в даты, близкие к этой. За месяц вирус распространился на материковый и островной Китай, проник в другие страны - Индию, Таиланд, Японию, США, Германию. По данным на 29 января 104 человека погибли от коронавируса, 5999 заражены.

Атипичная пневмония или как ее называют врачи "тяжелый острый респираторный синдром) тоже начала распространяться в Китае - с 2002 года по июнь 2003 года на территории материкового Китая зарегистрировали 5327 случаев заражения, погибли 349 человек. Атипичная пневмония проникла в 30 стран - более 900 человек погибли.

Власти Китая предупредили, что пик заболевания должен произойти через 7-10 дней. Только за минувшие сутки в провинции Хубэй число жертв от 25 возросло до 125 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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