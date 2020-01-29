Отставка главы Чувашии Игнатьева: Путин подписал указ

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:17:57+03:00

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отправлен в отставку в связи с утратой доверия

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики» опубликован на сайте Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - говорится в документе, который вступает в силу со дня его подписания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев.

Напомним, 28 января Игнатьева исключили из партии «Единая Россия». Такое решение было принято на фоне скандалов с главой Чувашии. Так, 23 января в интернете появилось видео, на котором глава региона во время вручения спасателям ключей от новых пожарных машин. Высоко поднимая ключи и улыбаясь, он заставил офицера МЧС подпрыгивать. При этом он даже не принес извинения, а заявил, что это была шутка. 18 января на мероприятии, посвященном Дням российской и чувашской печати, Игнатьев призвал «мочить» журналистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757603" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с новым главой Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU