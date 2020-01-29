2020-01-29T17:57:02+03:00
Политика

Новым главой Чувашии назначен Олег Николаев

Михаила Игнатьева отстранили от должности из-за утраты доверия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин назначил Олега Николаева врио Главы Чувашской Республики / Фото: пресс-служба КремляПутин назначил Олега Николаева врио Главы Чувашской Республики / Фото: пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от Чувашии Олега Николаева временно исполняющим обязанности руководителя Чувашии.

Ранее президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что Михаил Игнатьев занимал пост главы Чувашии больше девяти лет. В начале 2020 года он, выступая на Дне печати призвал в своей речи "мочить" искажающих информацию журналистов.

23 января Игнатьев, во время вручения спасателям ключей от новых пожарных машин, заставил подпрыгивать за ними офицера МЧС. Видео с его поступком попало в сеть и возмутило местных жителей.

28 января секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил об исключении Игнатьева из партии.

Предыдущим главой региона, уволенным по такой же причине, стал в апреле 2017 года руководитель Удмуртии Александр Соловьёв. Его арестовали по подозрению в получении 140 миллионов рублей в качестве взятки.

Путин встретился с новым главой Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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