Новым главой Чувашии назначен Олег Николаев
Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от Чувашии Олега Николаева временно исполняющим обязанности руководителя Чувашии.
Ранее президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Напомним, что Михаил Игнатьев занимал пост главы Чувашии больше девяти лет. В начале 2020 года он, выступая на Дне печати призвал в своей речи "мочить" искажающих информацию журналистов.
23 января Игнатьев, во время вручения спасателям ключей от новых пожарных машин, заставил подпрыгивать за ними офицера МЧС. Видео с его поступком попало в сеть и возмутило местных жителей.
28 января секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил об исключении Игнатьева из партии.
Предыдущим главой региона, уволенным по такой же причине, стал в апреле 2017 года руководитель Удмуртии Александр Соловьёв. Его арестовали по подозрению в получении 140 миллионов рублей в качестве взятки.
Путин встретился с новым главой Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU