2020-01-29T18:09:57+03:00
Политика

Мишустин назначил своим помощником Приходько

Ранее он занимал должность первого замруководителя аппарата правительства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Приходько. Фото: Михаил Терещенко/ТАСССергей Приходько. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, который раньше занимал должность первого замруководителя аппарата правительства. Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Приходько Сергея Эдуардовича помощником председателя правительства РФ Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий по данной должности. Освободить Приходько С.Э. от ранее занимаемой должности», - говорится в опубликованном документе.

Напомним, 15 января после оглашения послания президента России Владимира Путина, в котором были предложены изменения Конституции, правительство в полном составе подало в отставку. 22 января был утверждён предложенный Мишутиным новый состав кабмина, который обновился почти наполовину. 29 января новый премьер распределил обязанности между своими заместителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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