Путин помиловал израильтянку Иссахар

29 Янв. 2020 2020-01-29T20:18:25+03:00

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Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России на 7,5 годам за контрабанду наркотиков.

Ранее, по совету своих адвокатов, девушка подала свое ходатайство о помиловании в письменной форме через администрацию следственного изолятора.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в указе, который вступает в силу с дня подписания.

Напомним, что изначально она не хотела писать прошение о помиловании об этом рассказала по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила. Омбудсмен пояснила, что девушка считала достаточным обращение ее матери Яммы Иссахар, а также руководства Израиля к российскому лидеру.

Иссахар задержали 9 апреля 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево». При досмотре у нее обнаружили пакетик с девятью граммами наркотика. После приговора суда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России с просьбой о помиловании девушки. 23 января на встрече с матерью девушки Путин пообещал, что с Иссахар все будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU