2020-01-29T21:25:25+03:00
Общество

ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку в трех странах

Такие случаи были выявлены в Германии, Японии, Вьетнаме [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку в трех странахВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку в трех странахФото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала передачу коронавируса нового типа 2019-nCoV от человека к человеку. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Есть признаки наличия нескольких случаев передачи от человека к человеку за пределами Китая, в трех странах», - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Такие случаи были выявлены в Германии, Японии, Вьетнаме.

Как писал сайт kp.ru, 30 января состоится заседание комитета ВОЗ, где будут обсуждать вопрос о необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире, поскольку новое заболевание превзошло атипичную пневмонию по числу заболевших. Жертвами вируса стали более 140 человек, а число зараженных превысило 6 тысячи.

В организации также приняли решение повысить оценку риска распространения заболевания до «повышенного». Прежнюю формулировку назвали ошибочной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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