ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку в трех странах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала передачу коронавируса нового типа 2019-nCoV от человека к человеку. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Есть признаки наличия нескольких случаев передачи от человека к человеку за пределами Китая, в трех странах», - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
Такие случаи были выявлены в Германии, Японии, Вьетнаме.
Как писал сайт kp.ru, 30 января состоится заседание комитета ВОЗ, где будут обсуждать вопрос о необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире, поскольку новое заболевание превзошло атипичную пневмонию по числу заболевших. Жертвами вируса стали более 140 человек, а число зараженных превысило 6 тысячи.
В организации также приняли решение повысить оценку риска распространения заболевания до «повышенного». Прежнюю формулировку назвали ошибочной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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