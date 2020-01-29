29 Янв. 2020 2020-01-29T21:25:25+03:00

ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку в трех странах Фото: REUTERS

Такие случаи были выявлены в Германии, Японии, Вьетнаме [видео]

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала передачу коронавируса нового типа 2019-nCoV от человека к человеку. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Есть признаки наличия нескольких случаев передачи от человека к человеку за пределами Китая, в трех странах», - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Такие случаи были выявлены в Германии, Японии, Вьетнаме.

Как писал сайт kp.ru, 30 января состоится заседание комитета ВОЗ, где будут обсуждать вопрос о необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире, поскольку новое заболевание превзошло атипичную пневмонию по числу заболевших. Жертвами вируса стали более 140 человек, а число зараженных превысило 6 тысячи.

В организации также приняли решение повысить оценку риска распространения заболевания до «повышенного». Прежнюю формулировку назвали ошибочной.

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ИСТОЧНИК KP.RU