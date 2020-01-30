Из-за коронавируса Air Canada приостановила полеты в Пекин и Шанхай

30 Янв. 2020 2020-01-30T01:31:47+03:00

Канадская авиакомпания Air Canada объявила о приостановке полетов в Пекин и Шанхай с 30 января Фото: REUTERS

Канадская авиакомпания объявила о приостановке рейсов в китайские города с 30 января до 29 февраля

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После того, как власти Канады настоятельно рекомендовали своим гражданам избегать поездок в Китай из-за опасности заразиться новым коронавирусом 2019-nCoV, канадская авиакомпания Air Canada объявила, что с 30 января приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай. В пресс-релизе компании говорится, что рейсы в эти крупнейшие города Поднебесной могут возобновиться через месяц – 29 февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях в Канаде подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у прилетевшего в Торонто 50-летнего китайца – жителя города Ухань, откуда и началось распространение этой смертельно опасной инфекции.

До этого канадский премьер Джастин Трюдо говорил, что в стране будут приняты дополнительные меры защиты от нового вируса, жертвами которого в самом Китае уже стали более 140 человек.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU