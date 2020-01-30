2020-01-30T03:28:58+03:00
Звезды

Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую писал в соавторстве с Коби Брайантом

Писатель сказал, что после смерти баскетболиста эта работа «потеряла всякий смысл»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бразильский писатель Пауло Коэльо. Фото: Facebook Paulo CoelhoБразильский писатель Пауло Коэльо. Фото: Facebook Paulo Coelho
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Знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо признался, что удалил черновик детской книги, над которой несколько месяцев – с августа прошлого года – работал в соавторстве с погибшим баскетболистом Коби Брайантом, сообщает газета The Guardian.

Автор популярного бестселлера «Алхимик» сказал, что после смерти легендарного спортсмена эта работа «потеряла всякий смысл». По словам 72-летнего поэта и прозаика, Коби Брайант «больше, чем просто великим игроком», и он очень много узнал, работая вместе с баскетболистом, который хотел, чтобы их книга показала детям из бедных семей, что спорт может помочь им преодолевать жизненные невзгоды.

«Это не помешает мне как-нибудь написать о том, насколько великим человеком был Коби Брайант», - приводит слова Пауло Коэльо агентство Associated Press.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант стал одной из пяти жертв крушения вертолета в Калифорнии.

Кстати, несколько лет назад Пауло Коэльо сочинил рождественскую сказку специально для «Комсомолки», она называется «Сандалии Жозе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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